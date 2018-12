– Tyver forsynte seg med pakker under juletre

Politiet har vært på Domkirkeplassen i Stavanger etter at to menn forsynt seg med pakker som lå under julegranen.

Det melder politiet klokken 17.30 mandag.

– Politiet har vært på Domkirkeplassen etter at to menn i 30-årene forsynte seg av pakkene under juletreet til Frelsesarmeen. De blir belønnet med et opphold i arresten og en anmeldelse. Den ene blir også anmeldt for bæring av kniv, meldte politiet.