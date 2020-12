Tyv prøvde å stikke av på sykkel – gikk på trynet

To menn på 45 og 38 år er nylig dømt for tyveri i Jæren tingrett. Tyveriet fant sted fra en gård på Jæren natt til 27. mars i år og utbyttet var diverse verktøy med mer.

En politibetjent forklarte i retten at han ble tilkalt til stedet og at ifølge melder så hadde gjerningsmennene syklet fra stedet.

Han traff først på 45-åringen på sykkel med diverse verktøy i en pose hengende på sykkelen. Han erkjente der og da at han hadde vært på gården og stjålet.

LES OGSÅ: Mann ble stoppet av politiet – må betale 120.000 kroner

Bak 45-åringen kom 38-åringen – og også han hadde en pose med verktøy hengende på styret. 38-åringen forsøkte å sykle fra politiet, men posen med verktøy satte seg fast i hjulet slik at han falt og ble pågrepet.

Jæren tingrett kom til at det ikke var tvil om at det var de tiltalte som hadde vært på gårdsbruket og tatt gjenstandene. I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at gjenstandene hadde relativt lav verdi. Dermed kom retten

til 45-åringen skulle dømmes til 14 dagers fengsel.

38-åringen er nylig dømt til 75 dagers fengsel for trusler. Han ble dermed dømt til fengsel i 90 dager som en fellesstraff med denne dommen.

LES OGSÅ: Vil ta to biler og én motorsykkel fra mann

LES OGSÅ: Kvinne skal ha vært plagsom mot en annen kvinne