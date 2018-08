Tyskere satt værfast i fjellet

Roganytt

Ifølge meldingen sitter to belgiere værfast på Jostedalsbreen og to tyskere værfast i Lysebotnheiene. Frivillige organisasjoner skal gjøre en innsats for å hjelpe ut tyskerne.

Belgierne vil bli tatt ut i morgen ved hjel av bakkemannskaper. Belgierne har etablert nødbivuakk og klarer seg fint, melder hovedredningssentralen i Sør-Norge litt over klokken 15.00 torsdag.