I områdene som brant rundt Sokndal denne uken, har det vært organisert bråtebrenning, eller såkalt sviing, skriver Stavanger Aftenblad.

Sviingen skal ha foregått mellom 10. april og 14. april og ble varslet til brannvesenet på forhånd.

Brannvesenets teori er at tørken og vindkast har holdt liv i glørne etter sviingen. Det er også politiets teori, men etterforskningsleder Alf Skipstad tviler på at saken blir oppklart.

– Jeg er absolutt i tvil om vi finner ut av dette. Samtidig føler jeg ikke at de som brant bråtebrannen, gjorde noe galt, sier han. Skipstad poengterer at det er tørke og vind som trolig skapte forholdene for brannen og sier bråtebrennerne hadde uflaks.

Hundrevis ble evakuert da skogbrannen slo til ikke langt unna Sokndal sentrum. Brannvesenet anslår at rundt 7000 mål har brent.

