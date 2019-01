Tvang naken samboer ut da husverten banket på

36-åringen ble kjæreste med fornærmede høsten 2016 og hun flyttet etter kort tid inn hos ham. Mannen har fra tidlig ungdomsalder slitt med psykiske problemer, samt misbruk av narkotika.

4. april 2017 oppsøkte to personer fra et psykiatrisk team i Sandnes kommune ham etter å ha prøvd å få kontakt med ham i flere dager.

Det viste seg da at han hadde barrikadert seg i leiligheten ved bruk av en stang på ytterdøren.

36-åringen viste etter hvert de to inn på et soverom hvor fornærmede satt i sengen, skadet og svært medtatt. Hele leiligheten var oversvømmet med rot og søppel.

På soverommet trakk 36-åringen opp en pistol som han siktet med før han kuttet og stakk i sengen med en kniv og viftet med en sabel.

De to ansatte i Sandnes kommune varslet politiet og disse pågrep ham samme dag i en væpnet aksjon.

Fornærmede ble brakt til sykehus i ambulanse hvor hun var innlagt i flere dager.

Jæren tingrett kom til at 36-åringen skulle dømmes for å ha mishandlet samboeren i strekk i en femdagers periode.

Tvunget til å se kattedrap

Han har da slått henne i ansiktet, i hodet og kuttet henne flere steder på kroppen. Han har også brent henne, klippet av henne deler av håret og utført flere andre former for mishandling. 36-åringen har også nektet henne å forlate leiligheten.

I tillegg tvang han henne til å se på mens han tok livet av katten hennes.

Retten kom til at fornærmedes forklaring ble underbygget av husvertens forklaring.

Han gikk ned til 36-åringen og banket på døren et par kvelder før politiaksjonen.

Ifølge husverten kom 36-åringen ut med fornærmede som han holdt i et fast grep i nakken.

Var nakne

Da dette fant sted var begge nakne og 36-åringen truet husverten ved å dra håndbaken over halsen.

Dagen etterpå ble husverten slått i ansiktet av 36-åringen og ved begge anledningen kontaktet han politiet – uten at det skjedde noe.

Statsadvokat Nina Grande, aktor i saken, la ned påstand om at 36-åringen skulle dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Ut ifra de opplysninger som har kommet fra det sakkyndige og Den rettsmedisinske kommisjon kom retten til at 36-åringen var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Retten kom også til at tvungent psykisk helsevern var nødvendig for å ivareta samfunnsvernet og at det er en kvalifisert fare for at vil begå alvorlige voldshandlinger, dersom han ikke er i et fast behandlingsregime.

36-åringen ble også dømt til å betale 25.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

