Truet til å lure til seg mobiltelefoner

Ved to anledninger i perioden fra den 29. til den 30 november i fjor var 33-åringen på en elektrobutikk på Forus.

Der forledet han ansatte til å selge seg to mobiltelefoner ved å bruke førerkortet til en annen mann.

Telefonene ble kjøpt på kreditt og hadde en samlet verdi på 31.392 kroner.

Ifølge 33-åringen var han sammen med to andre personer. Han forklarte også at disse påsto at han hadde gjeld til disse og presset og truet ham til å kjøpe telefonene for å gjøre opp gjeld til dem, og at det var disse som hadde med seg førerkortet.

Stavanger tingrett kom til at de to bedrageriene måtte vurderes hver for seg og la til grunn at ved det første bedrageriet opplevde at han ble truet på livet.

Når det gjaldt det andre bedrageriet mente retten at han kunne ha avverget dette, blant annet ved at han kunne ha varslet politiet – og at han skulle dømmes for dette.

33-åringen ble også dømt for flere overtredelser av veitrafikkloven.

Blant annet kjørte han bil den 12. oktober i fjor mens han var påvirket av alkohol og narkotika. Straffen ble 45 dagers betinget fengsel og 5000 kroner i bot. Han mistet også førerkortet i 12 måneder.

