Roganytt

23-åringen fra Bryne måtte nylig møte i Jæren tingrett for trusler.

Omkring klokken 13.00 den 28. januar i fjor kjørte han forbi en mann på E 39 i Sandnes. I forbindelse med forbikjørselen truet han vedkommende med å vise en pistol i bilvinduet.

23-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

«Det dreier seg om en impulsiv handling som ikke følges opp av siktede. Selv om trusselen raskt opphører ved at de to bilene kjører hvert til sitt, må det legges til grunn at det oppleves skremmende å bli forevist en pistol med det farepotensiale et slikt våpen har», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Retten kom til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 14 dager og begrunnet dette med at saken hadde ligget nesten et år hos politiet.

I tillegg må han også betale en bot på 8000 kroner.

LES OGSÅ: Gikk amok med slegge på feilparkert bil