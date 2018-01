Truet med å offentliggjøre dagboknotater for å kreve inn husleie

Roganytt

Fornærmede leide en leilighet i Sauda hos 57 åringen fram til den 31. mars 2015.

Da hun flyttet skyldte hun omkring 20.000 kroner i husleie og etter relativt mye om og menn har han fått inn deler av dette beløpet slik at han sommeren 2016 fortsatt hadde omkring 6000 kroner til gode.

Høsten 2017 reiste 57-åringen til Thailand og han tok da med seg noen blader som lå igjen etter fornærmede da hun flyttet ut.

Intime detaljer

I Thailand fant han blant disse en dagbok som inneholdt flere intime detaljer om fornærmede og flere navngitte personer.

3. desember 2016 sendte han en MMS til henne hvor han la ved bilde av to sider i dagboken og ba henne om å gjøre opp restgjelden i løpet av en uke – og hvis hun ikke gjorde dette ville han videresende kopier av sidene til de navngitte personene.

Selv om kvinnen aldri åpnet sms, men fikk vite om denne i en senere telefonsamtale med 57-åringen mente retten at hans handlemåte måtte anses å være «hensynsløs atferd».

Moralsk forkastelig

«Flertallet har stor forståelse for at det er frustrerende å ikke få oppgjør for et legitimt krav. Det er likevel grense for hva en kan tillatte seg for å få oppgjør. Truslene om å spre intim informasjon om fornærmede og andre hun har beskrevet for å inndrive restkravet er klart moralsk forkastelig», heter det i dommen fra Haugaland tingrett.

I forbindelse med straffeutmålingen fant retten det formildende at 57-åringen fortsatt har et økonomisk krav mot fornærmede til tross for at han i to og et halvt år har forsøkt å inndrive dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 7000 kroner.

