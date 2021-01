Trodde at han var edru med 1,5 i promille

37-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Han forklarte at han om kvelden 7. juli og natten til 8. juli 2019 var i Stavanger der han drakk fem til seks øl. Omkring klokken 03.00 tok han bilen og kjørte hjem mot boligen sin på Sandnes.

På Motorveien ved Forus sto det en politibil med blinkende lys i veibanen. Ifølge 33-åringen forsto han ikke at han skulle stanse og kjørte videre – noe som førte til at politibilen fulgte etter ham med blålys og sirener.

37-åringen kjørte sa av veien på høyre side, kolliderte med et skilt før ferden gikk over et beplantet område mellom veien og en påkjøringsvei og inn på Motorveien igjen, før han etter kort tid stanset for politiet. En politibetjent forklarte i retten at det ble tydelig varslet med blålys at 37-åringen skulle stanse for kontroll. I tillegg sto en annen politibetjent i veibanen og varslet at han skulle stanse ved hjelp av armbevegelser.

Trodde at han var edru

37-åringen ble etter dette tatt med til legevakten for blodprøvetaking som viste at han hadde kjørt bilen med 1,5 i promille. Han forklarte i retten at han ikke visste alkoholstyrken på de ølene han drakk, men at han trodde at han var edru da han kjørte.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for promillekjøring, for å ikke ha stanset for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette – og uaktsom kjøring.

Retten kom også til at det var grovt uaktsomt at han trodde at han var edru med en promille på 1,5 og at påvirkningsgraden medvirket til at han ikke så eller forsto politiets signal om at han skulle stanse.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på 37-åringens uforbeholdne tilståelse. I tillegg ble det lagt vekt på at saken var blitt gammel blant annet på grunn av covid-19 pandemien. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 25 dager.

Han må også betale 30.000 kroner i bot og 3000 kroner i saksomkostninger. I tillegg mistet han førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

