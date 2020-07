Trær over ende

Sør-Vest politidistrikt melder på Twitter at et tre av typen osp har gitt etter for vinden og veltet over Madlaveien i Stavanger. Biler passerer via kollektivfelt, og politiet dirigerer trafikken.

I Gjerdeveien i Stavanger har et tre blåst ned, og deler av veibanen er stengt.

Løse plater

Et hus på Nytorget i Stavanger skal ha løse plater som tas av vinden. Politiet er på vei for å vurdere.

– Politiet har sperret av et fortau inntil bygningen, opplyser de på Twitter.

To campingvogner har veltet i dag, og politiet anbefaler campingfolket å la campingbil og -vogn stå i dag. Les mer om den saken her.