Klokken 14.40 torsdag fikk politiet melding on trekkvogn med henger som har veltet på Nordsjøvegen i Hå kommune.

– Trekkvognen ligger på utsiden av veien. Ikke meldt om personskade. Nødetatene på vei, meldte politiet.

Ifølge politiet skal det være noe kø på stedet.

Klokken 15.30 meldte politiet at de er på stedet, at tungberger er bestilt av firmaet til det involverte kjøretøyet og at det nå ikke var trafikale utfordringer på stedet.