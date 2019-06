Tre personer hentet opp av sjøen etter flystyrt utenfor Mandal

Småflyet var på oppdrag for Agder politidistrikt i forbindelse med søket etter en antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerferja Stavangerfjord utenfor Mandal natt til lørdag.

– Det er HRS som har koordinert søket som nå altså har resultert i at helikopteret har funnet tre personer man antar har vært i flyet. Disse er nå transportert til sykehus, sier stabssjef Morten Sjustøl i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Kystvaktfartøy og to Sea King-helikoptre, samt flere båter og fartøyer deltok i søket etter småflyet.

Ifølge VG fikk Hovedredningssentralen melding om at flyet var savnet klokken 16.09, og det ble umiddelbart igangsatt leting. Flyvraket er ikke funnet, men HRS er sikre på at alle som var om bord er gjort rede for.

Ifølge HRS ble to personer fraktet til Sørlandet sykehus, mens den tredje personen ble sendt til Oslo. Tilstanden til de tre personene er foreløpig uklar.

Årsaken til flystyrten er heller ikke kjent.

– Det blåser litt på stedet, men det er ikke så utfordrende vær, sier Sjursø til VG.

