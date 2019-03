Tre menn tatt etter politijakt

23.00 onsdag kveld rykket politiet ut etter å ha fått melding om at en stjålet bil befant seg på Bryne. En patrulje fra utrykningspolitiet (UP) observerte bilen og kjørte etter. Bilen klarte å stikke fra patruljen, men ble funnet kort tid senere. Da lå bilen tom i grøfta.

00.05 melder politiet at det ikke dreier seg om en, men snarere to stjålne biler. Den ene bilen kjørte ut av Garborgvegen. Etter søk i nærområdet fant politiet to personer, de var skadet og ble ivaretatt av helsepersonell.

Den andre stjålne bilen ble funnet ved Kvernelandsvegen. Politiet fikk fort kontroll på fører av den bilen.

De tre mennene som ble pågrepet var to på 21 år og en på 16 år. Den ene 21-åringen ble innlagt på SUS, 16-åringen ble sendt på legevakten før han ble overtatt av barnevernet, mens den andre 21-åringen ble tatt med i arresten.

