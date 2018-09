Roganytt

Et tre blåste over ende, og traff en bil som kom kjørende i Sandnes.

Epsioden skjedde i Gjesdalbakken i Sandnes sentrum.

Ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt er det ingen skade på personen som var i bilen.

VTS er informert om hendelse, og de sender folk til stedet, melder politiet.

En patrulje fikk trukket treet bort fra veien, og treet skal ikke være til hinder for trafikken.

Brannvesenet melder klokken 19.38 at Stangeland stasjon rykker ut etter løse plater i sentrum.

Også i Haugesund er det kommet meldinger om nedblåste trær. Haakonsvege er per nå stengt i begge retninger. Brannvesenet er sendt for å rydde opp veibanen, melder politiet.

– Generelt kommer det inn mange meldinger om trær som blåser over ende. Oppfordringen fra politiet sin side er at publikum utvser aktsomhet og ikke utsetter seg for unødig fare. Det gjelder spesielt for personer som er ute til fots eller på sykkel, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.