Travel natt for politiet: — Mye vold, branntilløp og fester

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt melder om en travel natt for politiet i hele distriktet.

— Den var preget av vold, ordensforstyrrelser, slagsmål, bortvisninger, fester og branntilløp - herunder uvettig bruk av fyrverkeri. Alt i alt en gjennomsnittlig nyttårsvakt, men uten alvorlige hendelser, skriver politiet på Twitter onsdag morgen.

Ungdommer knuste busskur

Rundt klokken 21.15 fikk politiet melding om at noen ungdommer var observert på Hundvåg ved en container som det siden begynte å sive røyk fra.

— De samme ungdommene knuste så et busskur. Containeren ble skumlagt av brannvesenet. Flere patruljer søker etter gjerningspersonene, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Klokken 21.30 skal patruljene ha oppsøkt en fest med ungdommer i nærheten.

— Foreldrene er kommet hjem. En av festdeltagerne anmeldes for forulemping av tjenesteperson. Han nektet å etterkomme pålegg og nektet å oppi personalia, melder politiet.

Kastet fyrverkeri fra bil i fart

Like før klokken 21.30 melder politiet om to unge menn på 18 og 19 år som anmeldes for å ha kastet fyrverkeri ut av bil i fart, i Sokndal. Begge skal ha erkjent forholdet.

Litt tidligere på kvelden, like før klokken 22, ble en brannalarm utløst i en leilighet i Havnaberggata i Haugesund. Årsaken var ikke fyrverkeri, men gjenglemt mat på en stekepanne.

— Ingen tilløp til brann. Kun godt stekte egg. Beboer har ikke fått i seg røyk, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

— Rev damer i håret

I Sandnes melder politiet at en mann i slutten av tenårene havnet i klammeri med to damer i samme alder, like etter 2020 var i gang.

— Han blir anmeldt for kroppskrenkelse etter å ha revet damene i håret. Han har trolig også knust et busskur. Foreldrene er varslet og han er kjørt til legevakt på grunn av skader på hendene, skriver politiet på Twitter.

Nødrakett gikk av gjennom takvindu

En halvtime etter midnatt melder politiet om en nødrakett som har gått gjennom takvinduet på et hus, i Veavågen på Karmøy.

— Ingen brann, men en del røyk som må luftes ut. Ingen skader på personer, opplyser operasjonsleder på Twitter.

Sist, men ikke minst, like før klokken 2.00 ble flere søppeldunker påtent i området Kannik. En av dunkene sto inntil en husvegg. Men, snarrådige forbipasserende dro dunken ut i veien. Politiet oppretter sak.