Transportfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten og Kemneren i Sandnes kommune som begjærte at firmaet Nnocee Logistikk og Transport AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.294.116 kroner i skyldig skatt og moms.

Nnocee Logistikk og Transport AS erkjente å skylde penger, men bestred kravets størrelse.

Firmaet har holdt til i Sandnes og omsatte i 2017 for 1,9 millioner kroner.

Firmaet har hatt tre ansatte pluss to ringevikarer og retten kom til at gjelden var større enn eiendelene – og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. juli.

