Transportfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 35 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 28.494 kroner som 35-åringen ikke har betalt, etter at han fikk en utsettelse i forbindelse med at han hadde innbetalt et delbeløp av skyldig merverdiavgift.

35-åringen har drevet et transportfirma i Sola som et enkeltpersonforetak.

Stavanger tingrett la til grunn at mannen var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 3. juni i år.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

LES OGSÅ: Firma som har drevet med stein slått konkurs