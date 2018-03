Trailer i kontroll med fri eksos

Roganytt

Onsdagens kontroll på Sokn kontrollstasjon hadde fokus på personbiler og varebiler for kontroll av lys, dokumenter og vekt. En varebil måtte sette fra seg en del gods før han fikk kjøre videre, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Det ble også stoppet en trekkvogn som var helt sort i eksosrøret.

– Dette var en euro 5-motor som har eget rensesystem (adblue) for eksos. Dette systemet var koblet bort. Her ble reaksjonen kjøring direkte til verksted for reparasjon av eksos, sier kontrolleder Leif Skretting.

AdBlue brukes til å redusere NOx-utslipp i kjøretøy med såkalt SCR-teknologi. AdBlue omdanner skadelig NOx fra dieseleksosen til harmløst nitrogen og damp og reduserer derfor betraktelig utslippene av nitrogenoksider (NOx), som er en stor kilde til atomosfærisk forurensning og fører til smog i byområder. I følge undersøkelser utført av Verdens Helseorganisasjon, er det påvist at NOx-utslipp forverrer astma, opplyser Statens vegvesen.

Siden 2005 har lovgivning om dieselkjøretøy i EU krevd en drastisk reduksjon av NOx-utslipp. Produsenter av kjøretøy, først og fremst trailere, måtte tenke gjennom eksossystemene på kjøretøyene sine på nytt. Flere og flere dieselbiler, traktorer og andre kjøretøy som ikke brukes på vei, er nå utstyrt med SCR-systemet i eksosen.