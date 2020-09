Trafikkulykke på E 39

Politiet melder om et trafikkuhell på E39 i Sandnes fredag formiddag.

Uhellet har skjedd i nordgående retning, og det skal være en motorsykkel som har veltet.

– Fører er på beina, men det er foreløpig uvisst om han er skadd, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Sår i foten

Kort tid etter ble det klart at MC-føreren måtte fraktet til Stavanger universitetssjukehus for behandling av et sår i foten som følge av ulykken.

– Velten skal ha skjedd etter at han fikk ubalanse i MC'en i forkant av uhellet. Sak opprettes, opplyser operasjonsleder.

