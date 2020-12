Like etter klokken 08.00 torsdag morgen var to biler involvert i et trafikkuhell på E39 ved Åsen i Stavanger.

Uhellet skjedde i sørgående retning.

Ifølge politiet skal det være snakk om en påkjørsel bakfra. Ingen personer skal være alvorlig skadd.

Politiet bistår med trafikkavviklingen inntil bilberger har fått hentet bilene, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

