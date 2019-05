To biler er involvert i et trafikkuhell like ved Ganddal jernbanestasjon i Sandnes, melder Sør-Vest politidistrikt rundt klokken 16 mandag. Det skal ikke være personskade. Det er imidlertid lange køer i området.

Politiet, som er på stedet klokken 16.10, opplyser at det er ingen store trafikale problemer. Partene fyller ut skademeldingsskjema.