Trafikkuhell mellom to biler: – Fører fremstod ruspåvirket

Klokken 16.52 fikk nødetatene melding om et trafikkuhell mellom to biler.

Ulykken skal har skjedd 100 meter sør for Forusbeen, i sørgående retning.

Nødetatene rykket ut.

– Det er saktegående trafikk forbi uhellsstedet, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

– En person sjekkes av ambulanse på stedet. Klager over smerter i nakken. Begge bilene må taues av bergingsbil. Et kjørefelt er stengt i forbindelse med bergingen, skriver politiet like før klokken 17.30

Klokken 18.40 melder politiet at det har vært en påkjørsel bakfra.

– Fører av den ene bilen, mann i slutten av 20 årene fremstod som ruspåvirket. Han hadde ikke gyldig førerkort. Nødvendige prøver tatt. Sak opprettet, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.