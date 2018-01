Roganytt

Det var Byggefirma Vinje & Thorsen AS som fredag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Byggefirma Vinje & Thorsen AS holder til i Hillevåg og omsatte i 2016 for litt over 21 millioner kroner.

Samme år fikk Byggefirma Vinje & Thorsen AS et resultat før skatt på 170.000 kroner.

Firmaet er på proff.no oppført med 15 ansatte.

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs – innehaveren forsvunnet

Byggefirma Vinje & Thorsen AS ble etablert i 1976, og er et av de eldste byggefirmaene i Stavanger.

Retten kom til at den skulle legge skyldnernes opplysninger til grunn og videre til at Byggefirma Vinje & Thorsen AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. februar.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs