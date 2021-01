Tomannsbolig i full fyr – naboer bedt om å lukke dører og vinduer

Klokken 17.45 fikk politiet melding om brann i en bolig i Brekkeveien i Sauda.

Politiet opplyser at huset er i full fyr, og at det er snakk om en tomannsbolig.

Alle skal ha kommet seg ut av huset, men det er mye røyk i området.

– Det henstilles til at beboere i nærheten holder dører og vinduer lukket. Det er heller ikke ønskelig med skuelystne i området da de kan bli eksponert for røyk, skriver politiet på Twitter rundt klokken 18.30.

En drøy halvtime senere melder de at slukkingen fortsatt pågår.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma slått konkurs

Ikke fare for spredning

Ifølge politiet stiger røyken rett opp, og per nå er det ikke fare for spredning.

– Alle personene skal være ute av boligen, som består av to boenheter, og politiet søker å komme i kontakt med de involverte, melder de på Twitter.

Like etter klokken 20.00 melder politiet at de har vært i kontakt med de involverte, og at det trolig er vedfyring som er årsak til brannen.

– Boligen er vertikaldelt og brannen har spredt seg til den andre boenheten også. Brannevesenet vil foreta kontrollert nedbrenning av huset, skriver politiet på Twitter.

De legger til at det per nå ikke er fare for spredning, og at det ikke er meldt om personskade.