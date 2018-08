Tok kvelertak på kvinne på bursdagen hennes

Roganytt

Hendelsen fant sted på en fest på Jørpeland i fjor høst i forbindelse med feiring av fornærmedes 30-års dag.

Den 37 år gamle kvinnen som var tiltalt i saken erkjente straffskyld, men forklarte i retten at hun ikke husket så mye av hendelsen hun var tiltalt for.

Ifølge 37-åringen var alle som var på festen var beruset.

Utpå natten var 37-åringen utenfor festlokalet sammen med andre. Da mente hun at fornærmede kalte henne for «et rauhål» – og det medførte at det oppsto en krangel mellom henne og fornærmede.

37-åringen gikk etter dette inn og satte seg ved et bord. Fornærmede kom da inn, sto over bordet og skjelte 37-åringen ut. Det siste tiltalte husket er at hun sa at det var nok før hun gikk ut på kjøkkenet.

Fornærmede forklarte på sin side at det var riktig at ordet «rauhål» ble brukt, men at dette var myntet på en annen enn 37-åringen.

Hun forklarte også at hun ville at 37-åringen skulle gå hjem, at hun gikk på kjøkkenet og at hun i sidesynet så at 37-åringen kom ut på kjøkkenet.

Ifølge fornærmede havnet hun og 37-åringen på gulvet, men hun husket ikke hvordan dette hadde skjedd.

Satt over skrevs

Det hun husker er at 37-åringen satte seg over skrevs på brystet hennes og tok kvelertak på halsen hennes. Etter dette husket ikke fornærmede noe mer. Det neste hun husket var at politiet kom og at hun da fortsatt lå på gulvet.

Hendelsen ble bekrefter av personer som var vitner til hendelsen. Et av vitnene prøvde å fjerne 37-åringen fra fornærmede, men fikk det ikke til. Først da det kom flere personer til stedet lyktes de å få vekk 37-åringen.

Retten kom til at krangelen i forveien ikke er noen provokasjon som gir grunnlag for straffritak.

– Nære venninner

Fornærmede fikk hjernerystelse i forbindelse med hendelsen, men retten kom til at det var uklart om denne kom av at fornærmede falt i gulvet og hva som var grunnen til at hun falt i gulvet.

I forbindelse med straffeutmålingen fant retten det skjerpende at 37-åringen tok et relativt hardt kvelertak på fornærmede som varte over noen tid. Dette førte til at hun ble transportert til legevakten og lagt inn på sykehuset. I

etterkant av hendelsen har fornærmede vært preget av denne.

I formildende retning la retten vekt på at de to som var nære venninner hadde en krangel i forkant av hendelsen der begge bidro like mye. Retten la også vekt på at 37-åringen hadde erkjent straffskyld fra første stund – til tross for at hun ikke husket så mye av det som skjedde.

Retten la også vekt på personlige forhold og kom til at 37-åringen skulle dømmes til betinget fengsel i 30 dager og 6000 kroner i bot.

Odd Rune Torstrup, 37-åringens forsvarer, sier at han er fornøyd med dommen.

– Det viktigste for min klient var å unngå fengsel. Med dette som bakgrunn er vi tilfredse med dommen, sier Torstrup til RA.

