Hendelsen fant sted i Sandnes torsdag og politiet meldte om hendelsen litt før klokken 13.00 onsdag.

Bakrunnen for førerkortbeslaget var at mannen i 80-årene ikke overholdt ikke vikeplikten og unnlot i tillegg å stanse for to fotgjengere.

Ifølge politiet samtykket ikke mannen i beslaget.

