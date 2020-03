De fleste holder seg hjemme og innendørs i disse korona-tider. Ikke alle følger rådene fra myndighetene. Natt til lørdag stoppet politiet en rekke personer som ikke burde vært på veiene.

Klokken 03.05 stoppet en patrulje en moped i Stavanger sentrum. Føreren, en mann i tenårene, kunne ikke framvise gyldig førerkort. Ifølge politiet framsto han også ruspåvirket. Det endte med at han ble anmeldt for tre ting: kjøring uten førerkort, kjøring i ruspåvirket tilstand, samt unnlatt å stoppe for kontroll.

LES OGSÅ: (+) Kritiserer Stavanger lufthavn: – Hvis vi ikke var smittet før, er vi smittet nå

Både sjåfør og passasjer

Tidligere, klokken 02.40, ble et kjøretøy kontrollert i Maudlandveien i Sandnes. Føreren var en mann i slutten av 20-årene. Han kunne ikke framvise gyldig førerkort. Også denne mannen framsto ruspåvirket, ifølge politiet. Det var en passasjer i bilen, en kvinne også i slutten av 20-årene. Hun ble anmeldt for bruk av narkotika.

LES OGSÅ: – Bitt av politihund under pågripelse

Traff på samme bil en time senere

Klokken 01.20, på Klepp, fikk politiet melding om uvettig kjøring og farlige forbikjøringer av et kjøretøy i nærheten av kjøpesenteret Jærhagen. Sjåføren fikk først et muntlig pålegg av politipatruljen om å holde fartsgrensen. Det var en mann i tenårene som kjørte bilen.

En time senere traff poliiet på den samme bilen og den samme sjåføren igjen. Oppfordringen om å holde fartsgrensen hadde han ikke brydd seg om. Det endte med anmeldelse etter vegtrafikkloven §3, melder operasjonsleder hos politiet.

Klokken 23.40 ble et kjøretøy stanset i Visteveien på Randaberg. Føreren, mann (33), hadde ikke gyldig førerkort. I tillegg framsto også denne mannen ruspåvirket, mener politiet. Nødvendige prøver ble tatt, og politiet har opprettet sak.

LES OGSÅ: Fikk melding om bråkete fest – tre tatt med narko