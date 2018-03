Tok 1,9 millioner kroner fra idrettslag

Roganytt

Mannen i 60-årene var økonomiansvarlig i styret for idrettslaget da underslaget fant sted.

I løpet av en periode på halvannet år førte han ved to anledninger over til sammen litt over 1,9 millioner kroner fra idrettslagets konto til sin egen konto.

Mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

I retten forklarte han at overføringen til sin konto skjedde som et ledd i en slags avtalt kapitalforvaltning.

Ifølge mannen ble det avtalt at han skulle foreta investeringer på børsen for å få mer avkastning på pengene enn dersom de sto i banken.

Ifølge tiltalte var denne avtalen kjent for de øvrige styremedlemmene og akseptert.

Tapt på børsen

Da forholdet ble avdekket var deler av kapitalen tapt på grunn av fallende børskurser.

Retten kom til at den ikke skulle legge mannens forklaring til grunn.

Bakgrunnen for det var at en tidligere styreleder vitnet i retten og han avviste på det sterkeste at noen slik avtale var inngått eller at en slik praksis var kjent for og akseptert av styret.

Retten kom til at denne forklaringen var troverdig og la denne til grunn.

Uforenlig

Retten kom også til at tiltaltes forklaring var uforenlig med opplysninger han hadde kommet med i eposter til styrelederen og andre.

Retten kom også til at mannen hadde presentert uriktige tall for styret i den perioden da uttakene fant sted.

Stavanger tingrett kom til at det meste taler for at mannen hadde til hensikt å betale pengene tilbake, og han har i etterkant betalt tilbake hele beløpet til idrettslaget.

Grovt tillitsbrudd

I forbindelse med straffeutmålingen la retten til grunn at underslaget var et grovt tillitsbrudd mot idrettslaget.

Det ble også lagt vekt på at saken har hatt en liggetid på to år og fire måneder, samt private forhold.

Dermed kom retten til han skulle dømmes til åtte måneders fengsel der fire av disse ble gjort betinget.

