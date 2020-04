To varetektsfengslet etter knivstikking på Jæren

Én mann er siktet for drapsforsøk og to for medvirkning til drapsforsøk etter at en 19-åring ble knivstukket på Vigrestad i Hå i Rogaland søndag kveld.

Tre menn på 19, 21 og 30 år er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette på en mann på Vigrestad. Tirsdag ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker, mens 30-åringen ble fengslet i to uker, skriver Stavanger Aftenblad.

21-åringen og 30-åringen er også siktet for oppbevaring av narkotika og ulovlig oppbevaring av våpen. Retten har kommet fram til at det er stor fare for at de vil forsøke å påvirke vitner dersom de løslates nå.

19-åringens forsvarer opplyser at hans klient ble løslatt etter avhør tirsdag kveld. Han og 30-åringen er siktet for medvirkning til drapsforsøk. Både fornærmede og de tre siktede er utenlandske statsborgere.

Alle de tre siktede nekter straffskyld. De to varetektsfengslede ilegges full isolasjon i to uker.

En fjerde mann er pågrepet i sakskomplekset, men politiet understreker at han ikke har noe med selve drapsforsøket å gjøre.

Politiet fikk melding søndag i 19.30-tiden om at en ung mann var knivstukket på Vigrestad. Han er behandlet for stikkskader i overkroppen.