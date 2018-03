To ulykker mandag morgen

Roganytt

Klokken 05.52 fikk politiet melding om et trafikkuhell på E39 ved Ganddal, like nord for avkjørsel til Jærveien.

Én bil skal være involvert. Ukjent omfang, tilsynelatende ingen personskade. Politiet er på stedet. Et felt åpent, trafikken flyter greit, lyder meldingen fra operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Samtidig med ulykken i Sandnes fikk politiet melding om trafikkuhell på E39 ved Åsen i nordgående felt.

En bil skal ha kjørt inn i en lyktestolpe, ukjent omfang. Det snør på stedet. Nødetatene på vei, melder politiet.

Nordgående felt var stengt en periode, men ble meldt åpnet ved 06.45-tiden.