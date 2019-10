Like før klokken 14.30 meldte politiet om at to personer er sendt til sykehus etter en voldsepisode.

Hendel skal ha skjedd i en bolig på Kverneland søndag morgen.

– To personer er arrestert, siktet for ugjerningen, melder politiet på Twitter.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent, det samme er motivet.