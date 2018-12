To til sykehus etter at bil kolliderte med ambulanse

Ulykken fant sted i Karmsundgata i Haugesund omkirng klokken 17.00 tirsdag ved at en personbil kolliderte med en ambulanse som var under utrykning.

Politiet i Sør-Vest politidistrikt meldte om store trafikale problemer i forbindelse med ulykken og en mann og en kvinne fikk behandling av helsepersonell som befant seg på stedet.

Omkring klokken 18.30 meldte politiet at mannen og kvinnen, som var i bilen, var fraktet til sykehus for behandling og at ambulansepersonell var uskadd.

– Kollisjonen skjedde i hastighet under fartsgrensen. Ambulanse var i utrykning med blålys på vei til oppdrag, meldte politiet som etterforsket ulykken på stedet.

Siste oppdatering fra politiet kom klokken 18.00 og de meldte da at begge bilene er fjernet og at trafikken flyter greit på stedet.

Dem som er fraktet til sykehus er kvinne født i slutten av 1980-årene og mann født i slutten av 1970-årene.

Klokken 18.50 meldte politiet at de er ferdig på stedet og oppretter sak med førerkort beslag.

Skadeomfanget er justert til at en person er lettere skadd og tre uskadd.