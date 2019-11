To skadd i gasseksplosjon på Heimdal-feltet

De to skadde er fraktet med helikopter til henholdsvis Stavanger Universitetssykehus og Haukeland universitetssjukehus. Det sier kommunikasjonssjef Morten Eek i Equinor til VG.

– Jeg kan ikke si noe om tilstanden. Det vi har gjort er å sikre at de får den oppfølgingen de trenger. Pårørende er varslet og ivaretatt, sier han til avisen.

I en pressemelding fredag morgen opplyser Equinor at de ble varslet om ulykken klokken 18.06. To personer ble skadd i forbindelse med at en flyttbar gassflaske eksploderte. Det var 70 personer om bord på plattformen da hendelsen inntraff.

Eksplosjonen førte ikke til ytterligere materielle skader.

Myndihetene er varslet

Operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt sier til NTB natt til fredag at de ble varslet klokken 19.10. Hun sier politiet sendte taktiske og tekniske etterforskere til stedet.

Til VG sier Bjørnsen at Arbeidstilsynet er varslet. I pressemeldingen skriver Equinor at de har varslet alle relevante myndigheter.

Equinor sendte støttepersonell

En person ble fløyet fra plattformen til sykehuset i et av hovedredningssentralens helikoptre. Den andre ble fløyet med Equinors redningshelikopter, ifølge pressemeldingen.

– Vi sendte ut støttepersonell, et traumeteam, til plattformen torsdag kveld for å følge opp kollegaene til de skadde, sier Eek til Stavanger Aftenblad fredag morgen.

Heimdal er et gassfelt vest for Sveio i Hordaland i den nordlige delen av Nordsjøen, nord for Johan Sverdrup og sør for Oseberg, nær grensen mot britisk sokkel.

