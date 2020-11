To sjåfører fra samme selskap ble anmeldt

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To sjåfører fra samme selskap blir anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsforskriften i forbindelse med kontrollen. Én av førerene kjørte uten innsatt sjåførkort i fartskriveren, mens føreren av det andre kjøretøyet blir anmeldt for å ikke ha montert fartsskriver i kjøretøyet.

24 kjøretøy ble kontrollert på om vinterutrustningen på kjøretøyene var i orden, av disse fikk én fører gebyr for og ikke medbringe riktig antall kjettinger til kjøretøyet.

Én varebil var tyngre en tillatt og måtte laste av gods før de kunne kjøre videre, føreren av kjøretøyet blir anmeldt for forholdet.

Én fører fikk bruksforbud og måtte sikre godset forskriftsmessig før videre kjøring.

To spesialtransporter fikk bruksforbud og ble stående på kontrollplassen grunnet mangler med ledsagerbilene som skal varsle om spesialtransport.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud grunnet teknsike mangler.

