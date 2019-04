– To personer var «låst» inne i flammene i område med brann

Klokken 14.29 tirsdag melder Hovedreningssentralen i Sør-Norge (HRS) at det brenner i skog og lyng i Sokndal.

– Fire personer fast i området med skog/lyngbrann. Nødetater, luftambulanse og redningshelikopter underveis, melder HRS.

Ifølge HRS har varslet de varslet et skogbrannhelikopter om brannen.

Klokken 14.39 meldte politiet at nødetatene er på vei til Sokndal i forbindelse med gressbrann.

– Det er opplyst at to personer er "låst" inne av flammene. Helikopter er på vei og det skal være telefonkontakt med de involverte, meldte politiet.

Noen minutter senere opplyste også HSR at det er snakk om to personer som er fast i brannen.

Klokken 14.50 meldte politiet at helikopter har lokalisert de to og er klare til å hente dem ut.

Klokken 15.00 meldte HSR at de to er hentet ut av luftambulanse og at et Sea King-helikopter foretar et søk for å se om det kan være flere turgåere i området.

