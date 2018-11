Klokken 14.15 mandag melder politiet at de har fått melding fra AMK om en arbeidsulykke i en bedrift på Tasta.

– Foreløpig uavklart hendelsesforløp, men to trucker skal være involvert. To personer skal være skadet. Politi og ambulanse er på vei, meldte politiet.

Klokken 15.20 melder politiet at brannvesenet også har sendt enheter.

– De melder at en person sitter fastklemt i førerhuset på den ene trucken, meldte politiet.

Litt over klokken 15.00 sier Irene Ragnhildstveit, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, til RA at krimteknikere er på vei til stedet og at hun foreløpig ikke har mer informasjon.

Klokken 15.35 meldte polititiet at to personer har vært involvert i hendelsen og at ingen har sittet fastklemt.

– Den ene, mann i 40-årene, tilsett av helsepersonell på stedet, og ivaretas av kollegaer. Den andre, en mann i 50-årene, kjørt i ambulanse til SUS med ukjent skadeomfang. Politiet foretar videre undersøkelser på stedet, meldte politiet.

