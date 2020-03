Politiet rykket ut til Gandal tirsdag kveld etter melding om to personer som kranglet, og at en av dem var i besittelse av et våpen.

Like over klokken 19.00 melder politiet at de er på stedet og har kontakt med partene.

– Nye opplysninger er at det skal være en soft gun eller lekepistol, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.