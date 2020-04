Klokken 20.50 torsdag fikk politiet melding om to personer skal ha falt over bord fra et større fartøy like ved kaien.

– Personene er brakt i land og mottar førstehjelp i påvente av nødetatenes ankomst, meldte politiet.

Klokken 21.15 meldte politiet at nødetatene er på stedet og luftambulansen nettopp har landet.

– Skadeomfanget på de to personene er uavklart per nå. Politiet er i gang med politiarbeid/avhør på stedet, meldte politiet

Noe senere meldte NTB at en av de to er fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen etter at to personer falt over bord fra en taubåt.

Den andre personen er lettere skadd, opplyser politiet til NTB.

– Den ene personen falt i vannet. Den andre har deretter forsøkt å hjelpe ham, men havnet selv i vannet. Deretter ble de begge hentet opp av mannskapet på fartøyet, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt.Begge to er utenlandske statsborgere, og i 20- og 30-årene.