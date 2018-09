To personer er pågrepet etter knivstikking

Roganytt

To personer på 21 og 22 år er pågrepet etter to personer (begge 18 år) ble stukket med en spiss gjenstand på Torget i Stavanger sentrum natt til lørdag.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 02.05 og var kjapt på stedet.

– Politiets etterforsking av saken ledet fram til skjellig grunn til mistanke mot to personer, som ble pågrepet natt til søndag. Politiet vurderer varetektsfengsling av de to som nå er siktet, sier Dagny Reilstad, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt.

De to 18-åringene hadde vært på en fest for blivende russ da hendelsen skjedde på Domkirkeplassen i Stavanger sentrum. Politiet fikk melding om hendelsen via AMK.

Ifølge SUS er den ene 18-åringens tilstand alvorlig, men stabil.