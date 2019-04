Det var Skatteetaten som begjærte at Kongsteinsgata Malerservice AS konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 183.303 kroner i skyldig merverdiavgift.

Kongsteinsgata Malerservice AS har holdt til på Storhaug i Stavanger og erkjente å skylde det aktuelle beløpet – og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot Kongsteinsgata Malerservice AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Stavanger tingrett la også til grunn at Kongsteinsgata Malerservice AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 19. juni.

Like før helgen ble også en 32-åring fra Sola begjært konkurs av kemneren og Skatteetaten. Mannen har drevet et malerfirma som et enkeltpersonforetak og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 1.259.344 kroner i skyldig skatt og avgifter.

32-åringen erkjente å skylde det aktuelle beløpet og motsatte seg ikke konkurs.

Stavanger tingrett viste til at det er avholdt utleggsforretning mot ham med intet til utlegg og kom til han var insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta også denne konkursbegjæringen til følge til stede. Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt den 19. juni.

