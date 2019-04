Litt før klokken 21.00 mandag melder politiet at to lamaer løper løs på Klepp.

De skal sist være sett i Borevegen.

Klokken 20.18 meldte politiet at eier har meldt seg og at vedkommende er på vei til Klepp for å forsøke å få kontroll på dem.

Noe senere kom det melding om at eieren var gjenforent med lamaene sine.