To kvinner i sikkerhet etter at de havnet i gressbrann i Sokndal

To kvinner er i sikkerhet etter at de tirsdag kunne melde at de var «låst» inne i en skogbrann i Sokndal, opplyser Sør-Vest politdistrikt på Twitter klokken 15.20.

«De to kvinnene på henholdsvis 45 og 53 år, var ute og gikk tur i området da de havnet midt i denne gressbrannen. De er nå tilsett av ambulansepersonell på stedet. De er å anse som uskadd og kjører hjem derfra selv», skriver politiet på Twitter rundt klokken 16.

De to kvinnene ble funnet av et helikopter, og klokken 15 kunne Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) melde at de to er hentet ut av luftambulanse. Et Sea King-helikopter foretar et søk for å se om det kan være flere turgåere i området.

Det var HRS som først meldte om brannen. Opprinnelig ble det meldt at fire personer satt fast i området med skog- og lyngbrann, men siden ble det altså avklart at det er to.

Litt over klokken 16 melder politiet at fylkesvei 44 er sperret fra Åna Sira til Åmot bro, da det brenner på begge sider av veien og er mye røyk i området. Foreløpig er det ikke fare for bebyggelser i området.