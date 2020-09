Sør-Vest politidistrikt melder om to kontroller torsdag ettermiddag.

På Bogafjel, i Bogafjellbakken med 30-sone, fikk åtte sjåfører bot fort fart. Høyeste hastighet ble målt til 47 kilometer i timen.

I Bersagelveien kontrollerte poitiet rus og dokumenter. 46 sjåfører ble kontrollert. Alle fikk kjøre videre uten reaksjon fra politiet.

I Løkkeveien i Stavanger fikk ti sjåfører bot for å ha brukt mobiltelefon under kjøring. To personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.

Poltiiet var på plass i Sola også. I Gimravegen var det 21 reaksjoner fra politiet. 19 av disse var fartsbøter. To ble anmeldt for henholdsvis prikkbelastning og hastighet der farten ble målt til 96 kilometer i timen. Strekningen har 60-sone.

Onsdag ble 37 sjåfører tatt etter flere kontroller i distriktet.

