To campingvogner veltet

Sør-Vest politidistrikt skriver på Twitter at en campingvogn har veltet på toppen av Karmsund bru i Haugesund.

– Per nå er trafikken stengt i begge retninger, og det er omkjøring via Karmøytunnelen, skriver politiet.

– Det blåser kraftig, og campingvognen henger i rekkverket, noe som fører til at det kan falle ting ned på båttrafikken under. Vi gjør vårt ytterste for å få sikret stedet tilstrekkelig og å få fjernet campingvogna så snart som mulig, legger de til.

En bergingsbil er på stedet, og det legges en plan for hvordan bergingen skal foregå. Dette vil ta tid, så politiet melder om at Karmsund bru er stengt inntil videre og på ubestemt tid.

Tidspunkt for berging er ikke fastsatt. Entrepenør har overtatt ansvar for sikring på bro og dirigering.

– Da campingvognen veltet traff den en annen bil, og fører av denne bilen og et barn er kjørt til legevakt for sjekk. De framsto uskadd, men har fått en del glass over seg, opplyser politiet.

Det opprettes sak, og det blir ikke førerkortbeslag.

– Ta det med ro

En campingvogn har veltet på Boknasund bru i Bokn. Politiet er på vei mot stedet, og det er ikke meldt om personskade. Bilen som trakk compingvognen klarte å kjøre vekk fra broen da forholdet skjedde. Capingvognen ligger i veibanen, og det foregår dirigering av trafikken på stedet.

Inntil videre er broen steng for alle kjøretøy. Det blåser sterkt i området, og flere kjøretøy skal ha utfordringer med blant annet løse takbokser. Trafikken forplanter seg, og Kystverket ser på løsninger med tanke på trafikkflyt.

– Politiet anbefaler at biler med campingvogn og campingbiler tar dagen med ro og ikke kjører. Det blåser kraftig, og vil gjøre det utover dagen, skriver politiet på Twitter.