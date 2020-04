To biler kolliderte – mann framstår ruspåvirket

En mann i 60-årene, som var den ene føreren, ble framstilt for lege og blodprøve etter at to biler kolliderte i Julie Eges gate i Sandnes sentrum torsdag ettermiddagen.

Ifølge politiet framstod mannen ruspåvirket etter trafikkuhellet, som skjedde klokken 17.14.

To biler skal ha kollidert. Den ene bilen ble påkjørt bakfra. Ingen personskader, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistirkt.

