Tiltalt for drap på 13 år gammel jente fra Varhaug

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot 18-åringen fra Varhaug.

Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept på Varhaug natt til den 30. juli i fjor.

18-åringen, som var 17 år da drapet fant sted, ble siktet i saken etter kort tid.

"Etter ordre fra Riksadvokaten er det tatt ut tiltale i saken om drap av en 13 år gammel jente på Varhaug i Rogaland den 29. juli 2018. Tiltalebeslutningen av 25.03.2019 omfatter drap, likskjending, falsk anklage og skadeverk. Tiltalte har i avhør erkjent straffeskyld for drap. Tiltalebeslutningen vil om kort tid bli sendt til Jæren tingrett, skriver statsadvokat Nina Grande i en pressemelding tirsdag.

Ifølge tiltalen skal drapsvåpenet ha vært en hammer. Han skal også ha helt bensin over avdøde og prøvd å tenne på henne med en brennende sigarett.

Saken er forhåndsberammet med oppstart onsdag 15. mai i Jæren tingrett. Det er satt av vel fire uker til saken.

Sunniva Ødegård ble funnet drept på en sti ved jernbanelinjen på Varhaug i Hå kommune på Jæren natt til mandag 30. juli i fjor. Under et tidlig avhør tilsto 18-åringen som er siktet for drapet å ha tatt livet av 13-åringen.

Mannen har også erkjent straffskyld og forklart at Sunniva var et tilfeldig offer.

Sakkyndige har vurdert den siktede 18-åringen og har konkludert med at han verken var psykotisk eller hadde sterkt nedsatt bevissthet da drapet skjedde.

I tiltalen tas det forbehold om at det kan bli nedlagt påstand om forvaring for den tiltalte mannen.