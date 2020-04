Tilbake til vanlig sykehusdrift

Helle K. Schøyen, konstituert administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), sa på en pressebrifing fredag at de har en innlagt pasient med Covid-19 og at ingen mottar respiratorbehandling.

Ifølge Schøyen er det heller ikke registrert nye koronasmittede ved SUS siden forrige lørdag.

I den perioden SUS har vært i pandemiberedskap har psykisk helsevern, rus og kreftbehandling vært prioritert høyt.

– Og slik vil det fortsatt være, sier Schøyen og tilføyer at sykehuset nå går i gang igjen med ordinær sykehusdrift.

Schøyen sier at det er viktig å minne folk om at dersom en har behov for øyeblikkelig hjelp, så må en komme til sykehuset selv så må en komme til sykehuset.

Erna Harboe, klinikksjef på Mottaksklinikken på SUS sier at de har sett en nedgang på 27 prosent når det gjelder øyeblikkelig hjelp.

– Vi tror at det er pasienter som vegrer seg mot å ta kontakt med sykehuset, men det er trygt å komme hit. Blant annet skiller vi dem vi har mistanke om Covid 19, og dem vi mener ikke har det. Begge gruppene får like god hjelp, sier

Harboe.

Fortsatt beredskap

Schøyen understreker at det blir vanskelig å komme tilbake til full drift, blant annet fordi vi fortsatt har en pandemisituasjon og at en må ha systemer som sørger for at det ikke kommer inn ukontrollerbar smitte inn i sykehuset.

Geir Lende, klinikksjef for operasjon, intensiv og anestesi ved SUS, sier at sykehuset fortsatt opprettholder koronaberedskapen med tanke på kunne ta imot en pandemitopp som kanskje kommer mot slutten av sommeren.

Ifølge Lende ser han for seg at SUS kan drive vanlig sykehusdrift opp mot 80 prosent av det normale.

– Det som nå blir viktig er å sikre at dem som kommer hit ikke skal smitte andre eller bli smittet, sier Lende.

Sykehuset vil i den forbindelse innføre en rekke tiltak som spørreskjemaer der en vil kartlegge om folk er smitteførende, avstand mellom pasienter på venterom og en rekke andre tiltak.

Når det gjelder pårørende vil ikke disse få være med inn på sykehuset.

I perioden fra 18. til 23. april har det bare vært én person som er registrert med koronasmitte i Stavanger kommune.

Antall dødsfall på SUS som følge av Covid-19 er fire.

