Tidligere domfelt lærer dømt for vold mot to elever

Mannen, som er i begynnelsen av 60-årene, er i Dalane tingrett dømt til 28 dagers betinget fengsel for å ha utøvd vold mot en gutt på 10 år og en jente på 11 år, melder Stavanger Aftenblad.

Læreren skal ifølge dommen ha slått de to elevene i ansiktet med flat hånd i forbindelse med en skoleforestilling. Han var i utgangspunktet tiltalt for vold mot fire elever, men det ble nedlagt påstand om at han skulle frifinnes for to av tilfellene.

Mannen nekter for at han slo elevene og hevder at han markerte med flat hånd at de skulle være stille.

Det ble ikke lagt ned påstand om at han skal fradømmes retten til å være lærer fordi volden han dømmes for, er i nedre sjikt av det som rammes av straffeloven. Dessuten skal han snart pensjoneres, anførte aktor.

I 2010 ble læreren dømt for å ha skaffet seg seksuell omgang med en elev gjennom misbruk av sin stilling. Han innrømmet seksuell omgang, men nektet for å ha gjort noe straffbart.

Læreren ble først frifunnet i Dalane tingrett, men senere dømt til seks måneders fengsel i Gulating lagmannsrett i forbindelse med ankesaken.

