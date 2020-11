Tesla-fører kjørte i 102 km/t i 80-sone – mistet førerkortet

Den 40 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

Den 17. september i år, omkring klokken 19.35, kjørte 40-åringen på FV 44 i Heigreveien i Sandnes. Der foretok politiet en gjennomsnittshastighetsmåling som viste at han kjørte i 102 kilometer i timen i 80-sonen.

Jæren tingrett la til grunn at 40-åringen var klar over at hastigheten var 80 kilometer i timen på stedet, og at det ikke er tvil om at han i det minste var uaktsom når det gjaldt fartsovertredelsen. Retten kom også til at det utover selve farten ikke var noen skjerpende omstendigheter ved kjøringen.

Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til en bot på 6400 kroner, og 40-åringen har ikke hatt merknader til dette. Påtalemyndigheten ba i tillegg om at 40-åringen idømmes tap av førerretten i seks måneder.

Bakgrunnen for det var at kjøring med fart på mer enn 20 km/t over fartsgrensen i 80-sone fører til registrering av tre prikker på førerkortet.

LES OGSÅ: To sjåfører fra samme selskap ble anmeldt

Hadde fem aktive prikker fra før

Da kjøringen fant sted var 40-åringen allerede registrert med fem aktive prikker, noe som fører til at han blir registrert med åtte prikker – som i utgangspunktet skal føre til at han skulle miste førerretten i seks måneder.

40-åringen ga i retten uttrykk for at han mente det var uforholdsmessig å dømme ham til tap av førerrett og viste blant annet til covid-19 og hans yrke – og at smittevernhensyn må veie tyngre enn trafikkhensyn i dette tilfellet.

Dette mente ikke Jæren tingrett som dømte ham til å betale en bot på 6400 kroner og tap av førerretten i seks måneder. 40-åringen fikk utlevert førerkortet sitt 17. november og får fradrag for de to månedene førerkortet har vært beslaglagt.

LES OGSÅ: Fikk sladd, rettet opp, men rettet opp for mye slik at han kolliderte med to biler

Har ikke samtykket

Påtalemyndigheten har i tillegg bedt om midlertidig tilbakekalling av 40-åringens førerrett og førerkort, til saken er endelig avgjort, men ikke utover 17. mars 2021.

40-åringen har ikke samtykket til dette, og Jæren tingrett kom til at påtalemyndighetens begjæring om midlertidig beslag av førerrett og førerkort ikke skulle tas til følge.

LES OGSÅ: Skulle bare flytte bilen – må ut med 100.000 kroner

LES OGSÅ: Satt i bilen og ventet på tinderdate – så kom politiet