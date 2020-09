Tenåringsjenter skulle nå et tog – tok raskeste vei over skinnegangen

Like etter klokken 18.00 fredag ettermiddag meldte politiet om at tre jenter var sett i skinnegangen ved Paradis stasjon, og at togene derfor ble stanset.

Kort tid etter melder politiet at de har kontroll på de tre 16 år gamle jentene.

– Forklarte at de skulle nå et tog, og tok raskeste vei over skinnegan. Politiet vurderte det slik at en alvorsprat var nok i dette tilfellet, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter, og legger til at togtrafikken går som normalt igjen.